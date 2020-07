Ligue des Champions : ça s'annonce très compliqué pour l'OL, tirage plus favorable pour le PSG !

Paulo Sousa, par ailleurs en partance des Girondins de Bordeaux, avait la lourde tache de procéder au tirage au sort intégral de la Ligue des Champions. Et le double vainqueur de la C1 a eu la main lourde avec l'OL. Si le club rhodanien passe l'obstacle de la Juventus en 1/8e de finale retour (après sa victoire 1-0 à l'aller), le club cher à Jean-Michel Aulas devra se coltiner le vainqueur de la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid en 1/4 de finale avant de retrouver Naples, le FC Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich en 1/2. Pas une mince affaire.

À Paris, on peut avoir le sourire. Certes, le PSG a tiré l'une des meilleures équipes du moment en Europe, à savoir l'Atalanta Bergame et sa force de frappe offensive de feu. Mais la Dea est aussi très inexpérimentée à ce stade de la compétition, ce qui pourrait favoriser les hommes de Thomas Tuchel. Et en cas de succès sur le club italien, c'est l'Atlético Madrid ou Leipzig qui se dresseraient sur leur chemin en 1/2 finale. Un tirage abordable pour Paris qui devrait tout de même lutter contre ses démons et de redoutables adversaires. Pour rappel, les 1/4 de finale auront lieu du 12 au 15 août à Lisbonne et les 1/2 finales les 18 et 19 août toujours à Lisbonne. Quant à la finale, elle aura lieu à l'Estádio da Luz de Benfica.

Tirage des 1/4 de finale de la Ligue des Champions :

Quart de finale 1 : Real Madrid ou Manchester City - Olympique Lyonnais ou Juventus

Quart de finale 2 : RB Leipzig-Atlético Madrid

Quart de finale 3 : Naples ou FC Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich

Quart de finale 4 : Atalanta Bergame - PSG

Tirage des 1/2 finale de la Ligue des Champions :

Demi-finale 1 : vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 3

Demi-finale 2 : vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 4

12h28: c'est parti pour le tirage des 1/2 finale !

12h24: c'est parti pour le tirage des 1/4 de finale !

12h18: celui qui va procéder au tirage au sort de la Ligue des Champions n'est autre que l'entraineur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, double vainqueur de l'épreuve (en 1996 avec la Juventus et en 1997 avec le Borussia Dortmund).

12h15: Covid-19 oblige, il n'y a aucun dirigeant de club présent à Nyon pour ce tirage. Ils sont malgré tout en ligne en vidéo.

12h10: Petit rappel des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2019-20. Robert Lewandowski mène la danse avec 11 buts devant Erling Braut Haaland (10 buts).

12h: le tirage au sort est imminent. Les clubs encore qualifiés retiennent leur souffle.

11h30 : A 30 minutes du tirage de la Ligue des Champions, la pression monte chez les clubs encore qualifiés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

11h20 : Période trouble oblige, des restrictions supplémentaires ont été annoncées par l'instance à l'approche du tirage (tous les matches à huis-clos, protocole sanitaire stricte, etc), qui précise, à toutes fins utiles, que les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d'un tournoi à élimination directe à Lisbonne, au Portugal, à l'Estádio da Luz de Benfica (qui accueillera la finale) et à l'Estádio José Alvalade, antre du Sporting CP.

11h : H-1 avant le tirage au sort !

10h54 : Le tirage, dont la cérémonie débutera à midi et sera à suivre en direct sur Foot Mercato, sera effectué en trois phases. Le premier tirage concernera les quarts de finale, alors que le second tirage correspondra lui aux demi-finales et que le troisième permettra de déterminer de manière administrative l'équipe qui évoluera à domicile lors de la finale. L'UEFA précise qu'il n'y a pas de tête de série ou de protection par pays. Chaque équipe peut rencontrer n'importe lequel de ses adversaires.

10h36 : le calendrier du «Final 8» a été défini ainsi :

Huitièmes de finale retour : 7-8 août

Quarts de finale : du 12 au 15 août à Lisbonne

Demi-finales : 18-19 août à Lisbonne

Finale : 23 août à Lisbonne

10h32 : pour rappel, il manque encore 4 qualifiés pour les 1/4 de finale. Quatre affiches retour des huitièmes de finale restent à jouer : Juventus - OL (0-1), Manchester City - Real Madrid (2-1), FC Barcelone-Naples (1-1) et Bayern Munich-Chelsea (3-0). Ces rencontres auront lieu les 7 ou 8 août (dates définies après le tirage au sort). Les quatre derniers qualifiés rejoindront les quatre premiers quarts-de-finaliste à savoir le PSG, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame. Ces 8 équipes participeront au final 8 dans un format inédit de matches à élimination directe.

#UCLDraw #TirageLdC c'est à midi!

• Tirage INTÉGRAL

• 4 qualifiés connus

• 4 huitièmes se terminent les 7 et 8 août

10h30 : bienvenue dans ce live commenté du tirage au sort intégral des 1/4 de finale et des 1/2 finale de la Ligue des Champions. Un tirage très attendu qui a lieu à Nyon en Suisse.