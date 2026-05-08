La détresse de Frédéric Guilbert après la relégation de Nantes en L2

C’était attendu, c’est désormais confirmé : le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Canaris avaient pour obligation de battre le RC Lens ce vendredi soir pour espérer se sauver, mais leurs espoirs ont été douchés en seconde période après le but du tout jeune Mezian Soares, 16 ans (79e, 1-0). Après la rencontre, Frédéric Guilbert a eu le courage de parler au micro de Ligue1+.

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«Ca fait mal, Nantes n’a rien à faire en Ligue 2, je pense que sur les dernières rencontres, on a démontré que Nantes n’avait rien à faire à cette place. Mais si on est là, c’est qu’il y a des raisons. Chacun va devoir balayer devant sa porte, voir ce qui n’a pas été. Ce soir, je n’ai pas trop les mots, j’ai une pensée pour nos supporters qu’on a déçu…»