OL : les coulisses du départ larmoyant de Paulo Fonseca dévoilées

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais se précise sérieusement. Après plusieurs jours de spéculations autour de son avenir, le technicien portugais est désormais tout proche de retrouver son pays natal pour prendre les commandes du Sporting. Le club lisboète a d’ailleurs officialisé le licenciement de Rui Borges, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de sa priorité absolue. Selon nos informations, un accord verbal a été trouvé entre Fonseca et les Leões. Quelques détails restent encore à régler, principalement autour des modalités de son départ de Lyon, mais l’issue du dossier ne fait désormais quasiment plus de doute. Le Portugais devrait rapidement rejoindre Lisbonne pour finaliser les derniers éléments de son contrat avant sa présentation officielle.

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Un scénario qui devrait donc mettre un terme à l’aventure lyonnaise de Fonseca, arrivé dans le Rhône en janvier 2025. Pourtant, dimanche, l’ancien entraîneur de l’AC Milan était encore sur le banc pour diriger les Gones face à Angers. Une rencontre remportée 2-0 grâce à Ernest Nuamah et Corentin Tolisso, qui permet à l’OL de retrouver provisoirement le podium de Ligue 1. Mais derrière cette belle victoire, une scène a particulièrement marqué les esprits. Au moment du deuxième but lyonnais, le capitaine rhodanien s’est précipité vers son entraîneur pour célébrer avec lui. Une accolade particulièrement forte, alors que les rumeurs de départ du Portugais prenaient de l’ampleur. Quelques minutes plus tard, Fonseca a complètement craqué émotionnellement au coup de sifflet final.

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Plus de place aux doutes

Et les coulisses de cette séquence sont particulièrement touchantes. Selon les informations de Mais Futebol, Paulo Fonseca a fait ses adieux à ses joueurs dans les vestiaires après la rencontre, les larmes aux yeux. Le technicien portugais n’a donc pas simplement été submergé par l’émotion d’une victoire importante pour son équipe. Il a également vécu un moment très particulier avec un groupe qu’il apprécie énormément et qu’il s’apprête à quitter en pleine saison. Le média portugais explique que l’entraîneur prépare désormais son voyage vers le Portugal, où il doit régler les derniers détails avec la direction du Sporting avant de signer son contrat et d’être officiellement présenté. Une séparation forcément difficile pour celui qui avait réussi à installer une véritable relation avec son vestiaire.

L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

De son côté, A Bola est également revenu sur ces images qui ont rapidement fait le tour des médias portugais. Le quotidien décrit un Fonseca particulièrement ému au coup de sifflet final, multipliant les accolades avec ses joueurs avant de rejoindre les vestiaires. L’attitude de Corentin Tolisso a également été remarquée. Le capitaine lyonnais a expliqué avoir volontairement choisi de célébrer son but avec son entraîneur, conscient de l’incertitude qui entoure son avenir. « Je me suis dit que si je marquais, j’irais le célébrer avec lui, parce qu’on ne sait pas ce que demain nous réserve », a-t-il confié. Le milieu de terrain a même exprimé son envie de poursuivre l’aventure avec le Portugais, qu’il considère comme un entraîneur exceptionnel. Des adieux chargés d’émotion qui ressemblent fortement à la fin d’une histoire entre Fonseca et l’OL.