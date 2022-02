Chelsea a la solution pour garder César Azpilicueta

A moins de cinq mois de la fin de son contrat, l'avenir de César Azpilicueta à Chelsea semblait de plus en plus compromis lors du dernier mercato hivernal, durant lequel le défenseur central espagnol pouvait déjà négocier un nouveau bail ailleurs. Mais d'après les informations de l'EFE, les blues auraient la solution pour garder l'international aux 36 sélections (1 but) dans ses rangs.

En effet, à en croire l'agence de presse ibérique, une clause présente dans le contrat du joueur de 32 ans permettrait à la direction londonienne de prolonger son bail de manière unilatérale. Néanmoins, rien n'est précisé sur la durée de cette clause, si elle n'engage Azpi pour une saison supplémentaire ou plus. Cela compliquerait donc le chantier défénsif low cost que souhaiterait faire le FC Barcelone cet été...