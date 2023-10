Conflit israélo-palestinien : Mohamed Salah sort du silence et envoie un message fort

Personnalité numéro un du monde arabe, Mohamed Salah est un homme influent. L’international égyptien est écouté et à une voix qui porte. Depuis plusieurs jours, la star de Liverpool est pointée du doigt pour son silence dans le conflit israélo-palestinien et les nombreuses attaques des dernières heures. Ce mercredi, à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de 31 ans s’est enfin exprimé.

«Ce n’est pas toujours facile de parler dans des moments comme ça. Il y a eu trop de violences et de brutalité. Au cours des jours précédents, nous avons été témoins d’une violence extrême qui a fait saigner nos cœurs. L’escalade de la violence qui dure depuis des semaines ne peut être tolérée. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser. Les familles sont déchirées. Le soutien humanitaire à Gaza doit être autorisé immédiatement. La population de Gaza vit des conditions misérables. On a vu des scènes horribles à l’hôpital ce mardi. La population de Gaza a besoin immédiatement de nourriture, d’eau et de médicaments. J’appelle tous les dirigeants du monde à s’unir pour empêcher de nouveaux massacres de personnes innocentes.»