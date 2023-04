L2 : Le Havre et Metz assurent face à Pau et Laval, le Paris FC et Bastia renversent Valenciennes et Sochaux au terme de rencontres spectaculaires

Après la trêve internationale, les différents championnats reprenaient leurs droits ce weekend. La Ligue 2 ne manquait pas à l’appel avec sa 29ème journée en ce samedi 1er avril. Alors que Saint-Etienne poursuivait sa belle série d’invincibilité avec une victoire face à la lanterne rouge Niort (2-0) un peu plus tôt dans la journée, le traditionnel multiplex mettait à l’honneur le leader du deuxième échelon du football français. En effet, à cette occasion, Le Havre se déplaçait sur la pelouse de Pau. Les visiteurs trouvaient d’ailleurs la faille par l’intermédiaire de Samuel Grandsir juste avant la pause (39e, 1-0) et tenait ce bon résultat jusqu’au coup de sifflet final. Le choc de cette 29ème journée concernait Bastia et Sochaux. Respectivement 5ème et 3ème de Ligue 2 avant le coup d’envoi, les deux équipes se livraient un très beau duel.

Migouel Alfarela ouvrait le score rapidement (11e, 1-0) pour les Bastiais tandis que Sochaux inversait la tendance avant la demi-heure de jeu grâce à Ibrahim Sissoko (29e, 1-1) et Aldo Kalulu (32e, 2-1). Au retour des vestiaires, Bastia renversait l’ordre établi avec deux buts signés Franck Magri (73e, 2-2) et Kapitbafan Djoco (76e, 3-2). Enfin, toujours en haut de tableau, Metz assurait le minimum syndical face à Laval grâce à son buteur maison, Georges Mikautadze (49e, 1-0). Pour les autres rencontres de ce multiplex, le Paris FC pensait s’imposait à Valenciennes au terme d’un match spectaculaire alors que les locaux étaient revenus au score à plusieurs reprises (5-4), Caen renversait Dijon en deuxième période (2-1), Grenoble et Rodez s’imposaient à domicile contre Amiens (2-1) et Quevilly-Rouen (1-0). En deuxième partie de tableau, Nîmes ne laissait aucune chance à Annecy avec une victoire nette et sans bavure (4-0). Voir tous les résultats ci-dessous.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Le Havre 60 29 16 12 1 40 14 26 2 Metz 51 29 14 9 6 44 26 18 3 Bordeaux 50 28 14 8 6 39 23 16 4 Sochaux 49 29 14 7 8 46 26 20 5 Bastia 48 29 14 6 9 35 32 3 6 Caen 46 29 12 10 7 36 30 6 7 Grenoble 44 29 12 8 9 29 25 4 8 Paris FC 40 29 11 7 11 33 33 0 9 QRM 39 29 10 9 10 31 31 0 10 Guingamp 38 28 10 8 10 36 37 -1 11 Amiens 37 29 10 7 12 31 37 -6 12 ASSE 36 29 10 9 10 43 43 0 13 Rodez 34 29 8 10 11 30 37 -7 14 Valenciennes 33 29 7 12 10 32 39 -7 15 Annecy 33 29 8 9 12 30 38 -8 16 Pau 33 29 8 9 12 22 32 -10 17 Laval 31 29 9 4 16 33 44 -11 18 Nîmes 29 29 8 5 16 32 43 -11 19 Dijon 26 29 6 8 15 25 36 -11 20 Niort 26 29 7 5 17 27 48 -21 Voir le classement complet

Les résultats complets du multiplex de Ligue 2

Pau 0-1 Le Havre : Grandsir (39e)

Bastia 3-2 Sochaux : Alfarela (11e), Magri (73e), Djoco (76e) / Sissoko (29e), Kalulu (32e)

Metz 1-0 Laval : Mikautadze (49e)

Caen 2-1 Dijon : Brahimi (60e), Mendy (70e, s.p.) / Touré (2e)

Grenoble 2-1 Amiens : Benet (45e+1), Sanyang (61) / Monfray (87e, c.s.c.)

Rodez 1-0 Quevilly-Rouen : Boissier (62e)

Valenciennes 4-5 Paris FC : Grbic (5e, 45e+1), Kaba (62e), Buatu Mananga (86e) / Guilavogui (33e, 38e, 58e), Koré (81e), Boutaïb (90e)

Nîmes 4-0 Annecy : Saïd (21e, 25e), Mousset (60e), Fofana (73e)