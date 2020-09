Norvège : Erling Braut Håland comparé à Zlatan Ibrahimovic et Henrik Larsson

Sélectionneur de la Norvège depuis 2017, Lars Lagerbäck peut compter sur une très belle génération. Ainsi, Kristoffer Ajer (22 ans), Sander Berge (22 ans), Martin Ødegaard (21 ans) ou encore Erling Braut Håland (20 ans) représentent le bel avenir des Løvene. Des joueurs très intéressants, notamment le dernier qui s'est imposé aux yeux du grand public cette saison (44 buts et 10 passes décisives en 40 rencontres). Interrogé sur le site de la FIFA, le sélectionneur norvégien Lars Lagerbäck n'a pas manqué de comparer Erling Braut Håland à Zlatan Ibrahimovic et Henrik Larsson.

« S’agissant de sa personnalité, je dirais qu’il ressemble plutôt à Henrik. Mais quand on le voit sur le terrain, c’est un peu un mélange des deux. Il veut toujours donner le meilleur de lui-même, et que ce soit sur ou en dehors du terrain, c’est une bonne personne. Il a le potentiel pour devenir un joueur à part, j’en suis sûr. Il est déjà très fort, c’est certain, mais je suis convaincu qu’il a les moyens d’atteindre le top niveau mondial au cours des deux prochaines années», a lâché le technicien sur son poulain.