Chelsea perd pied. En déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest vendredi soir, les Blues ont concédé une nouvelle défaite (3-2), plongeant un peu plus dans une crise qui prend désormais des proportions inquiétantes. Malgré un doublé d’Emmanuel Emegha, entré à la pause, les Londoniens n’ont jamais véritablement maîtrisé leur rencontre. Igor Jesus a rapidement ouvert le score avant que Morgan Gibbs-White, auteur lui aussi d’un doublé, ne fasse basculer définitivement la partie. Cette nouvelle désillusion porte à quatre le nombre de défaites de Chelsea lors de ses cinq dernières rencontres de Premier League et à cinq celles concédées sur ses six derniers matches toutes compétitions confondues. Huitièmes au classement, les hommes de Xabi Alonso s’enfoncent dans une spirale négative qui menace sérieusement leurs ambitions européennes.

La suite après cette publicité

Au-delà des résultats, c’est surtout le visage affiché par Chelsea qui inquiète. Défensivement fébriles, incapables de conserver leurs avantages et régulièrement dépassés dans l’intensité, les Blues semblent avoir perdu leurs repères. La défense de fortune alignée par Alonso a encore montré ses limites, tandis que Wesley Fofana a vécu une soirée particulièrement difficile. Hué par une partie des supporters londoniens à chacune de ses prises de balle, le Français a notamment provoqué le penalty transformé par Gibbs-White avant d’être remplacé à l’heure de jeu. Les problèmes s’accumulent donc pour un entraîneur qui peine à trouver la bonne formule. La confiance est au plus bas et les individualités, à l’image de Cole Palmer, ne parviennent plus à masquer les lacunes collectives.

La suite après cette publicité

Wesley Fofana hué, Alonso sous pression

Conscient de la gravité de la situation, Xabi Alonso n’a, lui, pas cherché à minimiser la nouvelle contre-performance après la rencontre. «C’est un moment difficile pour tout le monde au club, pour l’équipe et pour les supporters. C’est décevant de perdre encore une fois, mais nous devons continuer à chercher des solutions», a reconnu le technicien espagnol. Avant d’ajouter : «nous manquons de confiance. À ce niveau, il faut savoir préserver les résultats et ne pas encaisser autant de buts. C’est pour cette raison que nous perdons des matches». L’ancien entraîneur du Real Madrid a également appelé à l’unité au moment d’évoquer le cas Wesley Fofana : «tout le monde, au sein du club et de l’équipe, doit rester soudé et traverser ce moment ensemble. Nous sommes responsables de cette situation et nous devons y faire face». Des déclarations qui traduisent l’urgence du moment, mais qui ne suffisent pas encore à rassurer les supporters.

La suite après cette publicité

Car le véritable danger pour Chelsea réside désormais dans l’installation durable de cette spirale négative. Depuis plusieurs semaines, les mêmes lacunes se répètent sans qu’une réaction collective convaincante ne se dessine. Les changements tactiques, les rotations et les ajustements de Xabi Alonso ne produisent pas les effets espérés. Si le doublé d’Emmanuel Emegha constitue l’une des rares satisfactions de cette soirée, il ne peut masquer l’ampleur du chantier. La pression s’accentue sur le technicien espagnol, attendu au tournant pour enrayer cette chute. Dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, Chelsea n’a plus beaucoup de temps pour réagir. Sans sursaut rapide, la course à l’Europe pourrait rapidement se transformer en une saison de désillusion pour un club qui affichait pourtant de grandes ambitions.