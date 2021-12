Ligue 1 : Monaco et Montpellier se relancent, Bordeaux sombre à Strasbourg, Brest confirme sa bonne série face à l'ASSE

Des enjeux contrastés pour ce premier multiplex du mercredi soir comptant pour la 16e journée de Ligue 1, avec en exergue un duel de haut de tableau entre l'Angers SCO et l'AS Monaco. La première alerte dans les buts venait de Gelson Martins dans la surface de réparation pour solliciter un Danijel Petkovic vigilant (12e). Lancé d'une belle touche de Kevin Volland, le Néerlandais Myron Boadu trompait la défense puis le gardien pour son premier but en championnat (0-1, 25e), suivi du quatrième de Sofiane Diop cette saison (0-2, 45e). Sur une frappe sur le poteau d'Azzedine Ounahi, le dos d'un Alexander Nubel malheureux réduisait l'écart 10 minutes après la mi-temps (1-2, 54e). Malmenés, les Monégasques se rassuraient grâce à Axel Disasi, seul au second poteau pour reprendre un coup-franc détourné par l'adversaire (1-3, 73e). Grâce à ces trois points, l'ASM remonte à la 7e place et passe juste devant Angers (8e).

Du côté de la Meinau, Bordeaux se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg, afin de se donner de l'air en deuxième moitié du classement. Les Girondins prenaient l'avantage dans l'entame de match sur un contre conclu par Hwang Ui-Jo, de retour de blessure et déjà décisif sur le centre de Yacine Adli (0-1, 7e). Les Alsaciens se relançaient 15 minutes plus tard par l'intermédiaire d'Adrien Thomasson de la tête, profitant d'un placement hasardeux de Benoît Costil (1-1, 22e). Sur un pénalty provoqué par Rémi Oudin, Kevin Gameiro remettait le Racing devant au score juste avant la pause (2-1, 43e), imité du genou par Ludovic Ajorque dans le temps additionnel (3-1, 45e+1) et Dimitri Lienard au retour des vestiaires (4-1, 48e). Si Alberth Elis réduisait l'écart (4-2, 57e), Benoît Costil était submergé par les offensives strasbourgeoises, et Ajorque en profitait pour mettre son doublé (5-2, 65e). Bordeaux passe barragiste avec cette défaite, tandis que Strasbourg crée la surprise avec sa sixième place.

Montpellier se relance, Saint-Etienne et Lorient coulent

Le FC Metz recevait Montpellier à Saint-Symphorien. L'avant-dernier de Ligue 1 s'illustrait d'abord grâce à un Nicolas De Préville volontaire mais sa frappe lointaine était captée par Jonas Omlin (18e). Mais il fallait un superbe coup-franc du capitaine pailladin pour surprendre le portier algérien (0-1, 37e). Les Grenats se contentaient de tirer de loin, ne trouvant pas la solution et se faisaient surprendre en contre. L'Anglais Stephy Mavididi concluait l'attaque rapide, bien aidé par la boulette d'Oukidja (0-2, 45e+1). Juste avant la pause, Elye Wahi refroidissait l'enceinte lorraine et creusait l'écart pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio (0-3, 48e). Malgré le but de De Préville (1-3, 70e) et une seconde période dominée par les locaux, la victoire revient au MHSC, qui prend la 9e place temporaire, Metz ne bouge pas de son statut d'avant-dernier.

Dans les deux rencontres de bas de tableau, l'ESTAC recevait le FC Lorient pour tenter de se relancer face à un concurrent direct. Les Troyens ouvraient le score en marquant le premier but du multiplex grâce à Renaud Ripart, bien servi par Thomas Dingome (1-0, 7e). Les hommes de Laurent Batlles se montraient conquérants face à des Merlus acculés, ce qui se confirmait à la demi-heure avec le but du break de Rominigue Kouamé (2-0, 34e), sur le deuxième caviar du Camerounais du match. Ainsi, les Aubois chipent la 16e place à leur adversaire du soir. 600 kilomètres plus loin à l'ouest, Brest accueillait la lanterne rouge Saint-Etienne. Malgré une première période vierge de but, les Verts se faisaient surprendre à l'heure de jeu sur une main de Lucas Gourna-Douath dans la surface, le tir à 11 mètres était transformé sans souci par Romain Faivre (160, 64e). Les Pirates avaient plusieurs occasions pour doubler la mise, mais avaient failli être pris de courts par la tête de Mahdi Camara (89e), terminant sur la barre. Cinquième succès de rang pour Brest, à un point provisoire de la première partie de tableau, l'ASSE reste bon dernier.

Le classement de la Ligue 1

Les résultats complets du multiplex

Angers SCO 1-3 AS Monaco : Nubel (csc, 54e) pour Angers; Boadu (25e), Diop (45e), Disasi (73e) pour Monaco

FC Metz 1-3 Montpellier HSC : De Preville (70e) pour Metz; Savanier (36e), Mavididi (45e+1), Wahi (48e) pour Montpellier

Stade Brestois 29 1-0 AS Saint-Etienne : Faivre (pén, 64e)

RC Strasbourg-Alsace 5-2 Girondins de Bordeaux : Thomasson (22e), Gameiro (pén, 43e), Ajorque (45e+1, 65e), Lienard (48e) pour Strasbourg; Hwang (7e), Elis (57e) pour Bordeaux

ESTAC Troyes 2-0 FC Lorient : Ripart (7e), Kouame (34e) pour Troyes