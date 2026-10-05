Portugal : João Cancelo vide son sac sur Cristiano Ronaldo

Alors que le Portugal a encore réalisé une belle opération en s’imposant face à la Norvège, João Cancelo a été l’un des hommes forts de la rencontre. Le joueur du Barça a notamment permis aux siens de revenir à hauteur après l’ouverture du score norvégienne, avec une magnifique reprise en première intention envoyée directement dans la lucarne. Une nouvelle prestation convaincante pour le latéral portugais, qui a ensuite pris la parole au sujet de Cristiano Ronaldo, alors que l’avenir du capitaine avec la sélection continue de faire parler.

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João Cancelo a ainsi tenu à rappeler l’importance de CR7 pour le Portugal et espère que la situation autour de la star d’Al-Nassr se terminera de la meilleure des manières : « Cristiano Ronaldo est notre capitaine et le symbole de notre équipe nationale. C’est le meilleur de tous les temps. Tout le monde sait ce qu’il représente pour le Portugal et tout ce qu’il a donné à ce pays. Je pense que les choses vont certainement se terminer de la meilleure manière possible. Nous voulons tous que la situation soit résolue calmement et avec le respect que Cristiano mérite ». Des mots forts de la part de Cancelo, qui affiche clairement son soutien à son capitaine, tout comme l’a fait Bruno Fernandes.