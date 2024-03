La sortie cash de Pablo Longoria sur le départ de Mbappé

Ce soir, l’Olympique de Marseille va affronter Villarreal en Ligue Europa. Avant cette rencontre qui se déroulera à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a donné une longue interview au quotidien AS. L’occasion d’évoquer de nombreux sujets comme le retour de Marcelino, la saison des Phocéens, son avenir ou encore la Ligue 1. Concernant ce point, le président de l’OM a été invité à s’exprimer sur les conséquences du prochain départ de Kylian Mbappé (25 ans) en ce qui concerne les droits tv et les possibles pertes financières. Et la réponse de Longoria a été plutôt claire.

«Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et les droits télé et cette phrase populaire :"Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits télé du football français" (…) Le volume des droits télévisuels est similaire à ce que nous parcourons en ce moment. Qu’est-ce que cela signifie? Les droits sont fixés par la compétition elle-même et par l’histoire que vous racontez autour de votre propre compétition. C’est le spectacle qui fixe vos droits télévisuels, pas un joueur ou les stars. La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi ? Car vous racontez une histoire pendant la semaine. Le niveau footballistique de la Ligue 1 est élevé. Les stades, pour la plupart, sont bons. Le niveau d’attractivité et télévisuel est bon, mais ce que nous devons améliorer, c’est l’histoire quotidienne que vous racontez sur le championnat. Le problème en France, c’est la manière dont on raconte cette histoire au quotidien parce que nous sommes tombés dans le sensationnalisme. Et nous devons reparler de football, de sport, raconter des histoires autour des jeux.»