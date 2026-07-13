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Aston Villa : Lucas Digne a donné son accord au PSG

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Valentin Feuillette

Selon nos informations, Lucas Digne a donné son accord pour faire son grand retour au PSG. Des discussions sont actuellement en cours entre le club parisien et Aston Villa afin de trouver la meilleure formule et finaliser l’opération, comme nous vous le révélions plus tôt ce lundi.

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Si les négociations aboutissent, le latéral gauche rejoindra le champion de France après la Coupe du monde. En interne, Lucas Digne est considéré comme le profil idéal cochant toutes les cases d’un joueur de très haut niveau, expérimenté, et capable d’apporter immédiatement son vécu au sein de l’effectif parisien.

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