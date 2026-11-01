Serie A : la Lazio renverse Cagliari et prend seul la tête, Frosinone étonne encore contre le Torino

Avec la défaite de l’Inter Milan contre l’AC Milan (3-1) lors du derby hier, la Lazio avait l’occasion de faire le trou en tête de la Serie A. Le club romain recevait Cagliari et s’est vu surprendre par un but de M’Bala Nzola (20e). Toutefois, Gustav Isaksen a égalisé juste avant la pause (36e). Finalement, les Biancocelesti ont renversé la tendance en fin de match via Andra Pinamonti (83e). Adam Obert a été exclu en fin de match pour les Sardes (90e +1).

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Avec cette victoire 2-1, l’équipe de Gennaro Gattuso prend trois points d’avance sur l’Inter Milan. Cagliari de son côté est onzième. Dans le même temps, Frosinone s’est offert le Torino. C’est l’Algérien Fares Ghedjemis qui a débloqué la situation après la pause (48e). En fin de match, Giacomo Calo a doublé la mise (90e +3). Une victoire 2-0 qui permet à Frosinone d’être sixième de Serie A. Cagliari pointe au onzième rang.