Les dessous de la défaite parisienne face au Sporting Portugal, Vinicius répond au public du Santiago Bernabéu

Le Sporting fait déjouer le PSG

On a assisté à un gâchis de la part du PSG, comme le placarde L’Equipe. Le Paris Saint-Germain a subi un vrai braquage face au Sporting. Même si Kvaratskhelia a permis à Paris de revenir au score grâce à une superbe frappe, le club portugais a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants. Le PSG a pourtant longtemps maîtrisé son match face au Sporting avant de s’effondrer dans le dernier quart d’heure. Sous la pression portugaise, les Parisiens ont multiplié les pertes de balle, exposant leur ligne défensive. L’entrée ratée de Zabarnyi, en difficulté sur son couloir, a aggravé le déséquilibre. Privé de maîtrise au milieu, Paris a aussi souffert de l’absence de João Neves pour calmer le jeu. Enfin, les coups de pied arrêtés ont une nouvelle fois coûté cher, ravivant une fragilité persistante. Mais sur les réseaux sociaux, c’est Lucas Chevalier, encore une fois, qui retient l’attention. Le portier français se fait critiquer avec une compilation de toutes ses erreurs sur ses six premiers mois avec le PSG. Les fans perdent patience avec l’ancien lillois.

La suite après cette publicité

La réponse de Vinicius aux supporters madrilènes

Les supporters merengues sont forcément heureux de revoir un Real Madrid des grands soirs, surtout dans un contexte de crise. «Vinicius sourit de nouveau» placarde AS après la démonstration du Real Madrid 6-1 contre Monaco. «Le Brésilien est pardonné par les fans», ajoute le média dans ses pages intérieures. Il marque un but, délivre deux passes décisives et demie et est élu MVP lors de la rencontre face à l’AS Monaco. Il a transformé les sifflets des supporters intervenus lors du match face à Levante en une ovation du Bernabeu. Il peut remercier Alvaro Arbeloa, le nouveau coach du Real Madrid, qui l’a soutenu et défendu depuis qu’il est en place, une relation bien différente que celle qu’il avait avec Xabi Alonso. Comme quoi, certains joueurs performent lorsqu’ils ont la confiance totale de leurs coachs !

Manchester City tombe dans le piège polaire de Bodø/Glimt

Manchester City a sombré 3-1 face à Bodø/Glimt au cercle polaire arctique, exposant la fragilité de l’équipe malgré quelques phases correctes. Rodri s’est fait expulser et a livré une prestation plus que moyenne. La jeune charnière Alleyne–Khusanov dépassée, a multiplié les erreurs qui ont offert aux Norvégiens beaucoup d’occasions de but. Erling Haaland et d’autres cadres ont semblé en manque de rythme, et ont manqué d’efficacité dans les moments clés, et si Guardiola insiste sur le fait que la qualité du jeu proposé par les Mancuniens n’était pas mauvaise, cette défaite augmente la pression sur les épaules des Cityzens avant le dernier match de poules face à Galatasaray et met en lumière les limites actuelles de City en Ligue des champions. La rencontre, jouée devant 8 000 spectateurs, a vu City prendre un coup de froid. L’ombre de la précédente humiliation de City au nord du cercle polaire, en 1994, planait sur cette soirée.