Bayern : décision imminente pour Ralf Rangnick

C’est acté, Thomas Tuchel quittera ses fonctions en juin prochain au terme d’une saison éprouvante sur le plan national. Si de nombreux fans munichois ont dernièrement exhorté l’ancien coach du PSG et de Chelsea à rester aux commandes du Rekordmeister via une pétition lancée le 22 avril, le technicien allemand ne devrait pas faire volte-face. Pour le remplacer, le champion d’Allemagne 2023 songe fortement à Ralf Rangnick, nouveau favori depuis les échecs Xabi Alonso et Julian Nagelsmann.

Dans la lignée des propos tenus par l’actuel sélectionneur de l’Autriche en milieu de semaine, le président d’honneur du Bayern Munich a confirmé à son tour des discussions avec l’ancien manager de Manchester United tout en précisant qu’une décision finale à son sujet devrait intervenir d’ici les prochains jours. «Oui, des discussions sont en cours. Je pense que nous aurons une décision d’ici une semaine», a fait savoir le dirigeant munichois lors d’un entretien accordé au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.