Coupe du Monde 2026, Sénégal : la réaction dégoûtée de Pape Thiaw

Le Sénégal peut avoir une montagne de regrets. Habib Diarra a récompensé le bon départ de son équipe (0-1, 25e), Ismaïla Sarr a doublé la mise d’un magnifique enchaînement contrôle poitrine-demi-volée en pleine course après la pause (0-2, 51e). À ce moment-là, les Lions de la Teranga semblaient filer vers les 8es de finale de cette Coupe du Monde. Ils maîtrisaient leur sujet face à une Belgique aussi poussive que décevante. Même les changements n’ont pas apporté grand-chose. Dans un premier temps.

La suite après cette publicité

On a même vu Youri Tielemans et Leandro Trossard se lâcher quelques mots doux lors de la pause fraîcheur de la seconde période. On ne donnait plus aucun espoir aux Diables Rouges, jusqu’à la réduction de l’écart de Romelu Lukaku (1-2, 86e). Un but qui a tout relancé. Trois minutes plus tard, Mory Diaw sortait mal dans les airs et permettait à Tielemans d’égaliser de la tête… sur un centre de Trossard (2-2, 89e). Il a fallu aller en prolongation, qui a fini par sourire aux Belges.

«On n’a pas réussi à gérer quand on menait 2-0»

Lamine Camara fauchait Tielemans dans la surface et concédait un penalty que le joueur d’Aston Villa transformait lui-même dans les dernières secondes (3-2, 120e+5), envoyant les Diables en 8e de finale. Forcément, Pape Thiaw avait la mine des mauvais jours au micro de beIN Sports après la rencontre. «Je ne commenterais pas la décision de l’arbitre. On est éliminé et ça fait mal. Il faut féliciter l’équipe, qui a tout donné», entame le sélectionneur sénégalais.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, on n’a pas réussi à gérer quand on menait 2-0. Une fois qu’ils sont revenus, ça n’était pas facile, poursuit-il, fataliste avec ce penalty sifflé dans les ultimes instants. Le pénalty, chacun son interprétation. Je ne veux pas renter là-dedans. Il faut féliciter l’équipe qui est passée. Il y a des moments où on a eu des problèmes physiques. Il y avait des joueurs fatigués, on a été obligé de faire des changements. On a eu l’avantage. Il faut l’accepter, c’est le football».