PSG : Marco Verratti a encore faim

La suite après cette publicité

Marco Verratti fait partie des meubles au PSG, puisqu'il est arrivé dans la capitale française en 2012 en provenance de Pescara. De nouveau titulaire lors de la large victoire du club francilien contre Montpellier (5-2, J2 de Ligue 1) ce samedi, le milieu international italien est même devenu le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Rouge et Bleu, devançant Sylvain Armand et ses 380 matchs. Un fait sur lequel est revenu Petit Hibou, tout laissant entendre que son histoire d'amour avec le Paris SG était loin d'être terminée.