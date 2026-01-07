Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

PL : MU se contente d’un nul pour la première de Fletcher, Newcastle arrache une incroyable victoire

Par Maxime Barbaud
2 min.
Benjamin Šeško, avec MU @Maxppp
Burnley 2-2 Man United

Particularité de la Premier League oblige, il y a des matchs à 20h30 et à 21h15. Après le nul de City sur son terrain contre Brighton (1-1), l’autre Manchester se rendait sur la pelouse de Burnley pour sa toute première sortie depuis l’éviction de Ruben Amorim. Darren Fletcher ne changeait pas radicalement de composition où Sesko démarrait en pointe. Le jeune Heaven était confirmé en charnière et ouvrait bien malgré lui cette soirée en marquant contre son camp (13e). Les Red Devils ne se sont pas crispés et ont longtemps cherché la solution pour égaliser. Celle-ci est venue après la pause de l’attaquant slovène, finalement auteur d’un doublé (50e, 60e). MU tenait le bon bout, mais dans la foulée, Antony remettait tout le monde à égalité (67e).

La suite après cette publicité

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 48 20 +26 15 3 2 40 14
2 Logo Man City Man City 43 21 +26 13 4 4 45 19
3 Logo Aston Villa Aston Villa 43 21 +9 13 4 4 33 24
4 Logo Liverpool Liverpool 34 20 +4 10 4 6 32 28
5 Logo Brentford Brentford 33 21 +7 10 3 8 35 28
Voir le classement complet

Ancien coach des U19, Fletcher lançait les jeunes pousses mancuniennes comme Mainoo et Lacey. Pour sa seconde apparition chez les professionnels, le second cité a bien failli faire basculer la rencontre dès ses premiers ballons avec ce tir enroulé du gauche sur la barre (85e). Avec ce score de 2-2, il fallait se contenter de ce 4e nul consécutif pour des Red Devils, 7es de Premier League, et toujours aussi inconstants dans leurs résultats. En parallèle, Newcastle a arraché une invraisemblable victoire 4-3 St James’ Park face à Leeds. Pourtant menés 2-3 aux débuts des arrêts de jeu, les Magpies ont réussi à renverser la situation par un penalty de Guimarães (90e) et un dernier but signé Barnes au bout de la nuit (90e+12). Cela leur permet de prendre la 6e place.

Les résultats des matchs de 21h15 :

Burnley 2 - 2 Manchester United : Heaven (csc 13e), Anthony (67e) ; Sesko (50e, 60e)

La suite après cette publicité

Newcastle 4 - 3 Leeds : Barnes (36e, 90e+12), Joelinton (54e), Guimarães (sp 90e) ; Aaronson (32e, 78e), Calvert-Lewin (sp 45e+5)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Newcastle

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Newcastle Logo Newcastle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier