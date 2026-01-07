PL : MU se contente d’un nul pour la première de Fletcher, Newcastle arrache une incroyable victoire

Particularité de la Premier League oblige, il y a des matchs à 20h30 et à 21h15. Après le nul de City sur son terrain contre Brighton (1-1), l’autre Manchester se rendait sur la pelouse de Burnley pour sa toute première sortie depuis l’éviction de Ruben Amorim. Darren Fletcher ne changeait pas radicalement de composition où Sesko démarrait en pointe. Le jeune Heaven était confirmé en charnière et ouvrait bien malgré lui cette soirée en marquant contre son camp (13e). Les Red Devils ne se sont pas crispés et ont longtemps cherché la solution pour égaliser. Celle-ci est venue après la pause de l’attaquant slovène, finalement auteur d’un doublé (50e, 60e). MU tenait le bon bout, mais dans la foulée, Antony remettait tout le monde à égalité (67e).

La suite après cette publicité

Ancien coach des U19, Fletcher lançait les jeunes pousses mancuniennes comme Mainoo et Lacey. Pour sa seconde apparition chez les professionnels, le second cité a bien failli faire basculer la rencontre dès ses premiers ballons avec ce tir enroulé du gauche sur la barre (85e). Avec ce score de 2-2, il fallait se contenter de ce 4e nul consécutif pour des Red Devils, 7es de Premier League, et toujours aussi inconstants dans leurs résultats. En parallèle, Newcastle a arraché une invraisemblable victoire 4-3 St James’ Park face à Leeds. Pourtant menés 2-3 aux débuts des arrêts de jeu, les Magpies ont réussi à renverser la situation par un penalty de Guimarães (90e) et un dernier but signé Barnes au bout de la nuit (90e+12). Cela leur permet de prendre la 6e place.

Les résultats des matchs de 21h15 :

Burnley 2 - 2 Manchester United : Heaven (csc 13e), Anthony (67e) ; Sesko (50e, 60e)

La suite après cette publicité

Newcastle 4 - 3 Leeds : Barnes (36e, 90e+12), Joelinton (54e), Guimarães (sp 90e) ; Aaronson (32e, 78e), Calvert-Lewin (sp 45e+5)