Le Juventus Camp s'invite en Île-de-France !

Si vous souhaitez vivre une expérience unique et inoubliable avec l'un des plus grands clubs de Serie A, la Juventus Turin p s'exporte ce printemps en France ! En effet, le Juventus Training Camp s'invite au stade Matthieu DOUCET de Montévrain pour offrir aux filles et aux garçons - des catégories U6 aux U16 - l'occasion de découvrir le «Juventus Way». Une philosophie qui se repose sur «le développement ultérieur du football dans le sens d’une vision qui regroupe les facteurs techniques, mentaux, émotionnels et dynamiques de groupe.»

La suite après cette publicité

Du 2 au 6 mai 2022, le club de la Vieille Dame organise donc un stage d'entraînement supervisé des techniciens italiens de son centre de formation ainsi que des éducateurs locaux et diplômés afin d'inculquer aux participants «l'apprentissage, le développement et le perfectionnement du football intégrant les méthodes de la Juve.» Plus d'informations ici.