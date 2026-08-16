Dortmund a bouclé une arrivée à 22 M€

Après avoir attiré Konstantinos Karestsas (30 M€), Joane Gadou (19,5 M€), Kauã Prates (7 M€) ou encore Justin Lerma (4 M€), Dortmund vient de boucler une nouvelle arrivée. Selon les informations du média néerlandais AD, confirmées par Fabrizio Romano, le club allemand va enregistrer la signature de Joey Veerman (27 ans) en provenance du PSV.

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Un accord autour d’un transfert estimé à 21,5 M€ a été trouvé entre les deux clubs. L’international néerlandais (16 sélections, 1 but) va signer un contrat de 5 ans, et passer sa visite médicale dans les prochaines heures.