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UEFA Nations League

Équipe de France : Leny Yoro ne voulait pas se mettre de pression

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 4-1 Belgique

Après avoir connu sa première titularisation avec l’Équipe de France face à la Belgique, Leny Yoro a été interrogé sur la pression qui pouvait accompagner ses débuts avec les Bleus. Le défenseur de Manchester United, qui a livré une prestation très convaincante pour sa première sélection, estime qu’il ne doit pas se mettre une pression supplémentaire et préfère se concentrer sur ses performances en club comme en sélection.

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« Honnêtement une pression, je pense qu’on en a tous les jours quand on fait ce métier. Après voilà, il faut juste faire ses matchs, il faut juste essayer de jouer en club, de faire les bonnes choses et ça va venir tout seul. Mais je pense pas qu’il faut se mettre une pression supplémentaire. Il faut juste donner son jeu et être prêt», a détaillé l’ancienne pépite de Lille.

Pub. le - MAJ le
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