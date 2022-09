Manchester United : le retour au premier plan de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Prêt à tout pour quitter Old Trafford, cet été, Cristiano Ronaldo (37 ans) a finalement dû se faire à l'idée qu'aucune opportunité - si ce n'est une offre démentielle venue d'Arabie Saoudite - se présentait à lui... Un terrible camouflet qui n'empêche, cependant, pas l'ancien buteur du Real Madrid de retrouver progressivement ses sensations. Titularisé pour la troisième fois de la saison avec Manchester United, ce jeudi soir, au Sheriff Tiraspol (0-2), en Ligue Europa, le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs ouvert son compteur buts, sur penalty, après 336 minutes de disette. Une délivrance pour la star portugaise, au cœur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines.

Par son célèbre gimmick du «Siuuuuu», l'international portugais (189 sélections, 117 buts) a ainsi laissé éclater toute sa joie. Une célébration, partagée avec... le public moldave, qui en dit long sur l'état d'esprit de CR7. «Heureux de marquer et d’aider l’équipe à atteindre trois points importants», a d'ailleurs reconnu le joueur passé par la Juve dans un message posté sur les réseaux sociaux. Présent en conférence de presse, Erik ten Hag a, lui aussi, célébré le retour au premier plan du Lusitanien.

Erik ten Hag croit plus que jamais en CR7 !

«Nous pouvions nous attendre à cela lorsque vous manquez la pré-saison, il doit donc travailler très dur et s'investir pour arriver à une bonne forme physique, puis il marquera plus de buts. Vous pouvez voir qu'il est vraiment proche et quand il sera plus en forme, il marquera encore. Je pense qu'il est totalement engagé dans ce projet et totalement engagé dans cette équipe, totalement impliqué. Vous voyez aussi des connexions venir autour de lui et il construit des connexions, donc je suis content de cela», confiait, en ce sens, le technicien batave.

Cinquième de Premier League après six journées (4 victoires, 2 défaites), Manchester United pointe donc désormais à la deuxième place de sa poule en Ligue Europa. Un groupe E toujours emmené par la Real Sociedad, forte de deux succès en autant de rencontres. De son côté, CR7 enchaîne les sorties avec les Red Devils et commence à se montrer décisif... De bon augure pour la bande à Erik ten Hag qui s'apprête à défier Manchester City avant de se déplacer sur la pelouse de l'Omonia Nicosie pour le compte de la troisième journée de Ligue Europa.