France, CdM 2022 : Paul Pogba tout proche d'un forfait

Il ne devrait pas y avoir de miracle pour Paul Pogba. Alors qu'il venait de faire son retour à l'entraînement, le milieu français a rechuté pour au moins 10 jours d'arrêt, soit jusqu'au 9 novembre prochain, date à laquelle Didier Deschamps dévoilera sa liste. La Gazzetta dello Sport affirme ce lundi qu'il faudra justement «un miracle» pour que Paul Pogba soit présent au Qatar. Un énorme coup dur pour le joueur, déjà bousculé par des affaires extra-sportives compliquées, mais aussi pour Didier Deschamps.

Et selon les dernières précisions de L'Équipe, La Pioche souffre d'une lésion à une cuisse et son absence devrait même s'étendre aux trois prochaines semaines. Date à laquelle la Coupe du monde au Qatar commencera justement (le 20 novembre prochain). Le staff de l'équipe de France et Didier Deschamps auraient déjà acté en interne le forfait du milieu de la Juventus.