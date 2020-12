Bundesliga : Lars Stindl et Gladbach reviennent de loin contre Francfort

Ce mardi soir, pas de Ligue 1. Non, ce sera demain. Mais d'autres grands championnats européens se jouaient en cette soirée. C'est le cas de l'Allemagne avec un alléchant Eintracht Francfort-Borussia Mönchengladbach qui se déroulait donc en cette fin d'après-midi. Les joueurs de Marco Rose, qui verront les huitièmes de Ligue des Champions, sont revenus de nulle part grâce à un excellent Lars Stindl.

Pourtant tout avait bien commencé puisque dès la 14e minute, ils ouvraient le score par l'intermédiaire de Lars Stindl. Mais, cinq minutes plus tard, André Silva égalisait sur penalty (1-1, 21z). Trois minutes plus tard, l'avant-centre de Francfort doublait son compteur et permettait aux siens de prendre l'avantage (2-1, 24e). Juste après la demi-heure de jeu, Aymen Barkok, donnait plus d'ampleur à l'avantage des hommes d'Adolf Hütter (3-1, 32e). Mais tout a basculé autour de la 80e minute de jeu. Tout d'abord un penalty a été annulé pour les locaux? Dans la foulée, David Abraham était exclu pour un second carton jaune (81e). Lars Stindl ramenait les formations à 3-2 (90e, sp) puis à égalité au bout du suspens (3-3, 96e). Gladbach est sixième, Francfort, 9e.