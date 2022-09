Thiago Motta en passe de devenir l'entraîneur de Bologne

Seizième de Serie A après cinq journées, Bologne n'a toujours pas remporté la moindre rencontre et a d'ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur Sinisa Mihajlovic. Si ce dernier a accepté la décision «comme un professionnel doit le faire», il considérait malgré tout «la situation absolument sous contrôle et pouvant s'améliorer». Qu'importe, les dirigeants italiens ont décidé d'ouvrir une nouvelle ère.

Ce jeudi, la presse italienne et L'Equipe indiquent même que Thiago Motta (40 ans) est le mieux placé pour succéder au technicien serbe sur le banc des Rossoblu. Un accord entre les deux parties aurait même d'ores et déjà été trouvé. Ce serait la troisième expérience en Serie A pour l'ancien milieu du PSG, qui a aussi dirigé les U19 du club de la capitale (2018-2019), le Genoa (octobre-décembre 2019) et La Spezia, un promu qu'il avait réussi à maintenir dans l'élite du football italien la saison passée.