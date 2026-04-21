Le Barça a choisi Olivia Rodrigo pour le Clasico

Le Barça a choisi la nouvelle artiste qui figurera sur son maillot pour le prochain Clásico face au Real Madrid, dans le cadre de son partenariat avec Spotify. Il s’agit d’Olivia Rodrigo, star montante de la pop américaine, qui continue de s’imposer sur la scène internationale. À seulement 23 ans, la chanteuse, révélée notamment par la série "High School Musical : La Comédie musicale, la série", cumule déjà plusieurs récompenses majeures et bénéficie d’une forte popularité auprès du jeune public.

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Ce choix intervient alors que l’artiste s’apprête à sortir un nouvel album dans les prochaines semaines, renforçant encore l’impact de cette collaboration. Comme le révèle Mundo Deportivo, des opérations promotionnelles ont déjà été lancées autour de cette édition spéciale du maillot, avec des séances photo impliquant les joueurs du Barça. Une présence au stade est également envisagée pour le choc de Liga, dans la continuité des précédentes collaborations avec des artistes internationaux comme Travis Scott ou encore Drake.