Le doute plane toujours pour Kylian Mbappé, Barcelone attend beaucoup du Lamine Yamal “prime”

Kylian Mbappé, jouera ou ne jouera pas ?

Kylian Mbappé est de retour. De retour dans la capitale espagnole déjà, sur les terrains, on ne sait pas encore. Le doute plane toujours pour l’attaquant madrilène qui va effectuer deux derniers entraînements décisifs avant le match aller contre Manchester City selon le journal Marca. Aucun risque ne sera pris pour Kylian Mbappé dont la moindre alerte au genou pourrait suffire pour officialiser son forfait. En revanche, Mbappé est attendu au minimum pour le match retour la semaine prochaine à l’Etihad Stadium.

Lamine Yamal doit briller contre Newcastle

L’Europe attend Lamine Yamal ! Le journal Sport veut voir le numéro 10 barcelonais en chef de file lors de ce huitième de finale aller sur la pelouse de Newcastle. Lamine Yamal est dans la forme de sa vie selon le média catalan, il arrive donc en pleine confiance, en forme physiquement, et surtout avec un sentiment de revanche vu l’élimination frustrante en demi-finale la saison dernière contre l’Inter Milan. Le Barça a déjà affronté Newcastle à St James Park cette saison, il s’était imposé 2-1 malgré l’absence, justement, de Lamine Yamal qui était blessé. Cette fois, le prodige espagnol sera de la partie et il voudra continuer sa série remarquable de buts. Lamine Yamal reste sur 4 buts et 2 passes décisives lors de ses 3 derniers matches, il a d’ailleurs passé le cap des 50 réalisations en professionnel. 18 ans et toujours impressionnant, Lamine Yamal sera attendu au tournant en Angleterre.

Pourquoi Haaland n’a pas joué contre Newcastle ?

Erling Haaland n’était pas dans le groupe samedi pour affronter Newcastle en FA Cup. Une absence surprise puisque le Norvégien n’était pas blessé, ni suspendu. Selon le Manchester Evening News, Pep Guardiola a préféré le faire souffler afin de l’économiser en vue du choc de mercredi soir contre le Real Madrid. Haaland avait marqué au Bernabeu en phase de ligue, il voudra répéter la performance mercredi, cette fois en phase finale.