PSG : plusieurs cadres absents face à Metz

Déjà bien amoindri depuis le début de la saison du championnat de France de Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir le FC Metz, va une nouvelle fois devoir composer sans certains de ses cadres. Le club de la capitale vient d’annoncer sur son site officiel, le groupe parisien retenu pour ce match en retard de la première journée. À noter donc les absences de Marco Verratti, qui ferait l’objet d’un problème aux adducteurs, et de Thilo Kehrer.

Alessandro Florenzi pourtant titulaire et auteur d’un bon match contre l’OM dimanche dernier, sera lui aussi absent au même titre que Neymar, Paredes et Kurzawa tous les trois suspendus. Une bonne nouvelle tout de même est à noter avec les retours dans le groupe de Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi. Première convocation pour le jeune Maxen Kapo.

Le groupe parisien face à Metz :

Mitchel Bakker, Juan Bernat, Marcin Bulka, Colin Dagba, Angel Di Maria, Abdou Diallo, Julian Draxler, Bandiougou Fadiga, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Mauro Icardi, Jésé, Arnaud Kalimuendo, Maxen Kapo, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Keylor Navas, Timothée Pembele, Sergio Rico, Kays Ruiz, Pablo Sarabia

Les absents :

Alessandro Florenzi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Kylian Mbappé, Neymar, Paredes, Marco Verratti.