Coupe du Monde
CdM 2026 : un commentateur banni par la FIFA !
1 min.
@Maxppp
« Voleur ! Voleur ! La FIFA a tué le football ! Infantino, tu es le responsable de tout ça ! Voleurs ! Vous avez tué le football ! Vous avez la responsabilité d’avoir transformé le football en une porcherie ! ». Tels avaient été les propos du commentateur paraguayen Jorge Vera, lorsque Miguel Almiron avait été expulsé face à la Turquie, après avoir parlé en se couvrant la bouche, étant donc victime de la nouvelle règle de la FIFA.
La suite après cette publicité
Comme indiqué par L’Équipe, le commentateur a été sanctionné par la FIFA, qui lui a retiré son accréditation pour les rencontres de ce Mondial 2026. Il n’aura donc plus accès aux stades pour la suite du tournoi…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer