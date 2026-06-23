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Coupe du Monde

CdM 2026 : un commentateur banni par la FIFA !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Infantino, Trump, Sheinbaum, Carney @Maxppp

« Voleur ! Voleur ! La FIFA a tué le football ! Infantino, tu es le responsable de tout ça ! Voleurs ! Vous avez tué le football ! Vous avez la responsabilité d’avoir transformé le football en une porcherie ! ». Tels avaient été les propos du commentateur paraguayen Jorge Vera, lorsque Miguel Almiron avait été expulsé face à la Turquie, après avoir parlé en se couvrant la bouche, étant donc victime de la nouvelle règle de la FIFA.

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Comme indiqué par L’Équipe, le commentateur a été sanctionné par la FIFA, qui lui a retiré son accréditation pour les rencontres de ce Mondial 2026. Il n’aura donc plus accès aux stades pour la suite du tournoi…

Pub. le - MAJ le
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