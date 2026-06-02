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Real Madrid : Vinicius Jr réclame le même salaire que Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Les négociations autour de la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid restent suspendues à un élément majeur : sa performance lors de la Coupe du Monde 2026. Selon AS, les discussions entre le club madrilène et l’entourage du joueur brésilien, interrompues depuis plusieurs mois, n’ont toujours pas repris de manière concrète, alors qu’un accord semblait pourtant proche l’été dernier. Le contexte électoral au sein du club et les priorités actuelles de la direction repoussent toute avancée avant l’échéance internationale.

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Dans ce cadre, le Mondial apparaît comme un véritable tournant pour la suite du dossier. Une compétition réussie permettrait à Vinicius de renforcer nettement sa position dans les négociations, alors que son contrat court jusqu’en 2027 et qu’il attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens. À l’inverse, un tournoi plus compliqué pourrait redonner l’avantage au Real Madrid dans la discussion, même si l’objectif affiché des deux parties reste une prolongation. Le joueur, qui perçoit actuellement environ 15 millions d’euros nets par saison, souhaite notamment être valorisé au niveau des plus hauts salaires du vestiaire madrilène, au même titre que Kylian Mbappé.

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