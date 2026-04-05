Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Monaco : le lob fou de Balogun contre l’OM sur une passe de…Pavard

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Folarin Balogun, buteur avec Monaco @Maxppp
Monaco 2-1 Marseille

Ce dimanche, le choc de la 28e journée de Ligue 1 voyait l’OM se déplacer sur la pelouse de l’AS Monaco. Un déplacement périlleux pour les Marseillais qui affrontaient une équipe qui restait sur six succès de rang dans l’élite. Et assez logiquement, les Monégasques ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Golovin.

La suite après cette publicité
L1+
🚨 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 🇺🇸

5 avril 2026 - 22h22, prenez un instant pour admirer l'incroyable coup de génie de Folarin Balogun 🥹

#ASMOM
Voir sur X

Loin d’être rassasiés face à des Marseillais timides en seconde période, les Asémistes ont doublé la mise quelques minutes plus tard grâce à une superbe inspiration de Folarin Balogun. Lancé dans la profondeur par Benjamin Pavard, auteur d’un dégagement raté, l’attaquant américain a gardé son sang-froid pour prendre de vitesse Egan-Riley avant de lober magnifiquement Geronimo Rulli. L’un des buts de l’année pour l’ancien de Reims, qui reste sur six buts en autant de rencontres.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier