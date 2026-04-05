Monaco : le lob fou de Balogun contre l’OM sur une passe de…Pavard

Ce dimanche, le choc de la 28e journée de Ligue 1 voyait l’OM se déplacer sur la pelouse de l’AS Monaco. Un déplacement périlleux pour les Marseillais qui affrontaient une équipe qui restait sur six succès de rang dans l’élite. Et assez logiquement, les Monégasques ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Golovin.

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Loin d’être rassasiés face à des Marseillais timides en seconde période, les Asémistes ont doublé la mise quelques minutes plus tard grâce à une superbe inspiration de Folarin Balogun. Lancé dans la profondeur par Benjamin Pavard, auteur d’un dégagement raté, l’attaquant américain a gardé son sang-froid pour prendre de vitesse Egan-Riley avant de lober magnifiquement Geronimo Rulli. L’un des buts de l’année pour l’ancien de Reims, qui reste sur six buts en autant de rencontres.