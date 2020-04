FIFA : un rapport de police met Sepp Blatter en mauvaise posture

La justice suisse a décidé de clore l'une des deux affaires concernant Sepp Blatter et dans laquelle il était « soupçonné de gestion déloyale et d'abus de confiance ». Cependant, un rapport de police obtenu par l'AFP revient sur celle-ci et affirme que les soupçons de « gestion déloyale » étaient « bien fondés ». La police suisse soupçonnait l'ancien président de la FIFA (1998-2015) d'avoir signé « un contrat défavorable » à la FIFA avec l'Union caribéenne de football (CFU), dirigée par Jack Warner, ce dernier inculpé pour corruption par la justice américaine.

Ce contrat octroyait les droits TV des Coupes du monde 2010 et 2014 à la CFU pour un montant de 536 000 euros, jugé sous les prix du marché. Le rapport de police estime que « M. Blatter a davantage agi pour les intérêts de M. Warner que pour ceux de la Fifa ». En conséquence, « la Fifa a subi un préjudice d’un montant atteignant 3,48 millions d'euros », ajoute le rapport. Le Ministère public de la Confédération helvétique a néanmoins fait savoir ce mois-ci qu'il ne poursuivrait pas l'ancien patron de la FIFA. Contacté par Le Monde, Sepp Blatter n'a pas souhaité faire de commentaire.