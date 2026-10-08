Bayern : Vincent Kompany s’enflamme pour Michael Olise

Vincent Kompany ne tarit pas d’éloges sur Michael Olise. Dans un entretien exclusif accordé à Sky Sport, l’entraîneur du Bayern Munich a salué les qualités de l’international français, qu’il considère désormais comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Interrogé sur le statut de son attaquant, le technicien belge n’a laissé aucune place au doute : « Oui, absolument. Sans aucun doute. Il a fait d’énormes progrès ces dernières années. » Pour Kompany, la réussite de l’ancien joueur de Crystal Palace ne repose pas uniquement sur ses qualités techniques. « Je pense qu’un joueur doté du talent de Michael Olise réussira toujours, il sera toujours parmi les meilleurs. Non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à sa mentalité et son sens du détail », a-t-il expliqué, avant de souligner son intelligence de jeu : « Il a toujours le don de repérer des détails que les autres ne voient pas, même à l’entraînement. »

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L’entraîneur bavarois a également insisté sur l’importance de préserver cette exigence au quotidien, même lorsqu’un joueur atteint les sommets. Selon lui, le véritable défi consiste à maintenir la motivation et la soif de victoire malgré la reconnaissance acquise au fil des performances. « Le plus important pour un entraîneur, avec des joueurs de ce calibre, c’est que la soif de victoire demeure », a-t-il précisé. Kompany explique ainsi que son staff accorde une attention particulière à l’investissement des joueurs à l’entraînement, à leur leadership et à leur comportement en match. Il refuse toutefois de s’attribuer le mérite de l’explosion du Français : « notre rôle est de les accompagner, mais pas de transformer un joueur en joueur de classe mondiale. C’est impossible, il a déjà ce potentiel en lui. » Une manière de rappeler qu’Olise possède, à ses yeux, toutes les qualités nécessaires pour continuer à progresser au plus haut niveau.