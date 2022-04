Des investisseurs américains et européens prépareraient une offensive pour l'OL !

Défait à Brest (1-2) dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais poursuit sa saison cauchemardesque. Décevants dans le jeu et pointant à une décevante huitième place, les hommes de Peter Bosz ont peut-être d'ores et déjà dit adieu à l'Europe après ce nouveau revers au Stade Francis-Le Blé. Une déconvenue qui intervient après celle vécue face aux Hammers à l'occasion des quarts de finale de la Ligue Europa et qui confirme toutes les difficultés traversées par les Gones ces derniers mois.

Plus qu'un bilan sportif peu reluisant, c'est surtout un terrible manque à gagner auquel se prépare la formation présidée par Jean-Michel Aulas. Déjà économiquement affecté par la crise sanitaire et celle des droits TV, le club rhodanien se retrouverait par ailleurs dans le viseur de différents investisseurs européens et américains.

Les actionnaires de l'OL disposeraient déjà de plusieurs offres !

En effet, selon les informations du très sérieux journal économique Bloomberg, l'Olympique Lyonnais aurait fait l'objet d'au moins six offres d'un mélange d'investisseurs américains et européens, qui souhaiteraient racheter les parts appartenant à Pathé SAS (19,4 %) et la société d'investissement IDG Capital (19,9 %). Des révélations qui ont d'ailleurs fait frémir l'action OL dans la journée (environ 0,2 % de capital échangé aujourd'hui et 7 % de hausse).

De plus, d'autres propositions devraient être communiquées au Groupe OL dans les jours à venir. Les acheteurs potentiels, dont l'identité reste confidentielle, commenceront à rencontrer la direction la semaine prochaine afin de lancer une offre publique d'achat aux autres actionnaires d'OL Groupe et ainsi devenir majoritaires. Le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas prévoit, quant à lui, de conserver sa part de 28 % dans l'entreprise. À noter enfin que le club devrait quant à lui communiquer au cours de la soirée après la fermeture de la bourse afin de clarifier sa position.