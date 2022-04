BL : le Borussia M'gladbach accroché par Mayence

Pour la 28eme journée de Bundesliga, le Borussia M'gladbach, douzième du classement, recevait Mayence, dixième au coup d'envoi. Les coéquipiers d'Alassane Plea devaient impérativement gagner pour revenir dans la première moitié de tableau.

La suite après cette publicité

Tout commençait bien pour l'équipe à domicile qui ouvrait le score par l'intermédiaire du Suisse Breel Embolo (33e). Mais à force de reculer après avoir marqué le premier but, le Borussia M'gladbach finissait pas se faire punir. C'est l'Autrichien Karim Onisiwo qui égalisait (73e) et offrait donc le match nul à Mayence. Les deux équipes se partagent les points et font du surplace au classement.