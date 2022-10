Strasbourg - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une finale. Voici comment Jonathan Clauss, présent en conférence de presse, a décidé de qualifier cette rencontre opposant l'Olympique de Marseille, cinquième, au Racing Club de Strasbourg, ce samedi à 21 heures. Après trois défaites consécutives en Ligue 1 face à Ajaccio (1-2), Paris (0-1) et Lens (0-1), l'OM se doit, en effet, de retrouver le chemin de la victoire dans le cadre de la 13e journée. Tout autre résultat pourrait permettre à Lens (2e, 27 points), Lorient (3e, 27 points) et Rennes (4e, 24 points) de s’envoler, et à Lille (6e, 22 points) et Monaco (7e, 21 points) de passer devant le club phocéen (5e, 23 points).

Vainqueur lors de ses deux derniers déplacements à Strasbourg, avec un superbe retourné acrobatique de Bamba Dieng lors du dernier en date, l'OM devra malgré tout se méfier de la formation alsacienne, seizième au coup d'envoi. Auteur d'une seule petite victoire depuis le début de la saison et incapable de gagner à la Meinau, le Racing aura bel et bien à cœur de créer la sensation face aux Phocéens pour se relancer au classement. Une affiche alléchante et pleine d'enjeux pour les deux formations.

Payet et Ünder de retour dans le onze olympien ?

Pour ce déplacement en Alsace, Igor Tudor devra malgré tout composer sans Samuel Gigot, suspendu. Eric Bailly et Pape Gueye, blessés et incertains, devraient également manquer la rencontre. Dès lors, le technicien croate pourrait opter pour un 3-4-2-1. Dans les cages olympiennes, Lopez serait ainsi protégé par un trio défensif composé de Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Au milieu de terrain, Veretout et Guendouzi devraient, quant à eux, être associés et accompagnés de Kaboré et Clauss sur les côtés. Devant, Ünder et Payet sont annoncés titulaires pour soutenir Dieng, aligné en pointe.

Côté strasbourgeois, Julien Stéphan devra, de son côté, faire sans Alexander Djiku, Karol Fila et Nordine Kandil. L'ancien entraîneur du Stade Rennais pourrait alors faire confiance à un 3-5-2 où Sels sera accompagné de Perrin, Nyamsi et Le Marchand en défense. Dans l'entrejeu, Thomasson, Prcic et Bellegarde - bien aidés par le travail de Dagba et Delaine en tant que piston - devraient débuter la rencontre. Enfin, malgré le retour de Ludovic Ajorque, c'est bien le duo Gameiro-Diallo qui est pressenti pour faire trembler la défense phocéenne.

