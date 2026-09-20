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Liga

Claude Makélélé détruit le Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Atlético 2-1 Real Madrid

Triste après-midi pour le Real Madrid, battu par l’Atlético (2-1) et déjà à six points du Barça dans la course au titre de Liga. Une rencontre aussi marquée par les déclarations de José Mourinho après le match, le Portugais ayant allumé l’arbitrage de la rencontre. Mais pour Claude Makélélé, le problème du Real Madrid ne vient pas de l’homme au sifflet…

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« Il n’y a pas de complicité entre les joueurs, ni entre les joueurs et l’entraîneur. Mourinho doit parler avec eux. C’est faible, il n’y a pas de plan de jeu, il n’y a rien. Rien, rien, rien. On doit leur demander plus », s’est emporté l’ancien milieu de terrain madrilène devant les caméras d’ESPN.

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