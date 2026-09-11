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Fede Valverde et Aurélien Tchouameni ont pris une grosse décision après leur bagarre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Valverde @Maxppp

La saison dernière a été marquée par divers incidents en interne à Madrid. La bagarre entre Fede Valverde et Aurélien Tchouameni avait par exemple fait les gros titres de la presse espagnole. Beaucoup redoutaient d’ailleurs que ce conflit pourrisse encore l’ambiance dans le vestiaire cette saison.

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Mais comme l’indique la Cadena SER, les deux hommes ont enterré la hache de guerre, et se sont donc réconciliés depuis ce fâcheux épisode. Les deux sont présentés comme de grands professionnels par les sources consultées par le média, et ils ne devraient poser aucun problème en interne cette saison rajoute la radio espagnole. Bonne nouvelle pour José Mourinho donc.

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