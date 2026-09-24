Brésil : Ancelotti reconnaît le contraste entre Raphinha et Vinicius

Raphinha et Vinicius Junior arrivent en sélection dans des dynamiques totalement différentes. Auteur d’un début de saison spectaculaire avec 14 buts et 3 passes décisives en seulement huit rencontres toutes compétitions confondues, Raphinha s’impose actuellement comme l’un des joueurs brésiliens les plus en forme. Vinicius connaît davantage de difficultés avec un but et trois passes décisives en huit matchs. Une différence de rendement que Carlo Ancelotti a reconnue, tout en maintenant sa confiance envers les deux joueurs. « C’est un moment différent pour les deux. Raphinha fait quelque chose de spectaculaire dans une position qui n’était pas la sienne, mais qui semble désormais l’être. Et Vini, peut-être qu’il n’est pas dans son meilleur moment. La conviction que nous avons, c’est qu’ils seront tous les deux des joueurs fondamentaux pour le futur. »

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Éliminé par la Norvège (2-1) lors de la Coupe du monde 2026, le Brésil ouvre désormais un nouveau cycle. La Seleção disputera trois rencontres amicales pendant ce rassemblement, deux contre l’Australie et une face à l’Inde, avec huit nouveaux éléments dans le groupe. En parallèle, le football brésilien prépare également des changements structurels. Une réunion organisée à Rio de Janeiro avec les clubs professionnels a notamment acté la volonté de réduire la présence de joueurs étrangers dans les effectifs de Série A et Série B, alors que le quota était progressivement passé de trois à neuf entre 2013 et 2026.