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UEFA Nations League

Équipe de France : Cherki dévoile ce qui n’a pas fonctionné

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Italie 3-1 France

Rayan Cherki s’est présenté au micro de TF1 pour évoquer la défaite de l’équipe de France face à l’Italie (1-3). Le plus bavard des joueurs français a pris le temps d’expliquer, selon lui, ce qui n’a pas marché ce jeudi soir. « Je pense que ça a été un match assez compliqué, assez fermé. On a bien entamé le match. On a fait ce qu’il fallait, les presser haut, à l’image du but. Et après ça a été un match plus compliqué. On aurait dû faire tourner le ballon plus rapidement. Malheureusement ce n’est pas ce qu’on a fait, mais ça va nous permettre de tirer beaucoup d’enseignements. Tout ne pouvait pas être parfait. On a essayé de faire au mieux, mais ce soir, on est très frustré », a-t-il commencé par dire, avant de détailler son regret principal.

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« Je suis d’avis que oui, on permute bien, on se trouve bien, mais à certains moments dans le jeu, on ne joue pas assez vite dans le jeu et ça a fait beaucoup de différence. Quand on s’est trouvé rapidement, on a directement mis en danger. Quand on a enchaîné des séquences avec beaucoup de touches, ça devenait plus compliqué. C’est dommage parce qu’il y avait la place. Il ne faut pas oublier que la route est très longue. Il n’y a rien d’inquiétant sur la performance de ce soir. (…) Il y a peut-être un manque de réussite. Quand on rentre sur le terrain, face à des blocs regroupés, il ne faut pas hésiter à faire tourner de gauche à droite, de droite à gauche. Ne pas rester que sur un côté, par exemple. Je crois que je n’ai touché mon premier ballon qu’à la 14e minute, Michael aussi. Ça démontre qu’on n’a peut-être pas assez fait tourner ». Un avis clair et argumenté, qui fera peut-être réagir son sélectionneur Zinédine Zidane.

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