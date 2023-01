Le Real Madrid serait prêt à sacrifier un joueur pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Jude Bellingham est dans une position confortable. En effet, le milieu de terrain de 19 ans a la possibilité de choisir où il veut jouer dans une liste réunissant les meilleurs clubs de la planète football. Ce n’est pas donné à tout le monde. Mais l’international anglais prend son temps avant de prendre sa décision. Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City, qui serait prêt à mettre 170 millions d’euros sur la table, sont sur le coup. Mais ils ne sont pas les seuls puisque le Real Madrid est aussi prêt à accueillir le jeune joueur pour renforcer son entrejeu.

Après avoir perdu Casemiro l’été dernier, la Casa Blanca sait que Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas éternels. Les remplacer très prochainement est vital. Les décideurs madrilènes ont d’ailleurs recruté Aurélien Tchouaméni pour préparer l’avenir dans un secteur où Carlo Ancelotti compte notamment sur Dani Ceballos, qui pourrait prolonger, ou encore sur Eduardo Camavinga. A 20 ans, le Français alterne le bon et le moins bon. Souvent précieux lorsqu’il sort du banc, l’ancien Rennais peine à confirmer lorsqu’il est titulaire. Mais il est encore jeune et il a du temps pour prendre sa place et le pouvoir à Madrid.

Alors quand Arsenal a été cité comme un point de chute cet hiver, Carlo Ancelotti est monté au créneau. « Il est intouchable, comme Kroos et Modric.» Pourtant, une information venue d’Allemagne relance le sujet ce mardi. En effet, Sky Germany révèle que le Real Madrid a un plan bien précis pour récupérer Jude Bellingham et que Camavinga pourrait en faire partie. Le média allemand précise que les Merengues veulent faire baisser le prix du milieu de Dortmund à 100 millions d’euros tout en offrant en incluant un joueur qui serait donc le Français. Une information assez surprenante puisque les Madrilènes voient l’avenir avec le milieu tricolore.

Sky Germany ajoute que Camavinga n’est pas forcément content de son temps de jeu mais qu’il se sent chez lui au Real Madrid. Selon nos informations, il n’a pas l’intention de s’en aller. Même son de cloche du côté du média allemand qui n’exclut rien pour cet été avec le possible transfert de Bellingham à Madrid et qui précise que pour le moment le BVB n’a pas été mis au courant du deal incluant Camavinga. Mais les Marsupiaux réaliseraient un joli coup en vendant Jude Bellingham à prix d’or tout en récupérant le crack tricolore. Mais difficile d’imaginer le Real Madrid lâcher le Français !