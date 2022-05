Ligue 1 : les 3 nommés pour le meilleur joueur du mois d'avril

L'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels français, a annoncé ce lundi la liste des 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 1. Et forcément, on retrouve Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris SG reste sur des performances impressionnantes le mois dernier, avec 9 réalisations et 6 passes décisives.

Pour le concurrencer, Benjamin Bourigeaud est candidat. Le milieu du Stade Rennais a lui inscrit 3 buts et délivré 2 offrandes en avril. Du très costaud. Andy Delort, buteur de l'OGC Nice, qui a trouvé le chemin des filets à 4 reprises en avril est lui aussi sur les rangs. Les votes sont ouverts jusqu'au 11 mai sur le site de l'UNFP.