Serie A : le Genoa maintenu, Lecce relégué en Serie B

Pour cette ultime journée et soirée de Serie A, le bas du classement était au centre de toutes les attentions. Dans deux des quatre rencontres du soir, le Genoa (17e, 36 points) accueillait sur sa pelouse une équipe de l’Hellas Vérone déjà bien assurée de se maintenir dans l’élite au vu de sa 9e place au classement. En cas de victoire, les Génois pouvaient assurer leur maintien et ainsi ne pas dépendre de l’autre match à enjeu de la soirée, chose qu’ils ont parfaitement réalisée en l’emportant de la plus belle des manières en tuant le match dès le premier acte. Antonio Sanabria par deux fois (13e, 25e), permettait aux siens de prendre une avance considérable avant le troisième but de cette rencontre, signé Romero. Avec cette nette victoire, le Genoa est officiellement maintenu en Serie A.

Dans l’autre rencontre importante de cette soirée, Lecce (18e, 35 points) recevait lui dans ce match de la peur, une équipe de Parme (12e) également assurée de garder sa place au sein de ce Calcio. Les joueurs de Lecce, en plus de devoir l’emporter devaient espérer une défaite du premier non relégable Génois pour ainsi garder ses deux pieds dans l'élite. Menés rapidement (0-2, 11e et 24e), les Giallorossi revenaient finalement au score juste avant la pause par deux fois (2-2, 40e et 45e ). L’espoir renaissait, mais les Parmesans annihilaient tout espoir adverse avec un troisième, puis un quatrième but en leur faveur (52e, 67e). Avec cette défaite (3-4), Lecce est officiellement relégué en Serie B. Dans les deux autres matchs sans enjeu cette fois-ci, Bologne était tenu en échec par le Torino (1-1) et Sassuolo, équipe en forme du moment s’inclinait sur sa pelouse contre l’Udinese (0-1).

Retrouvez le classement final de la Serie A

Les résultats de cette 38e journée de Serie A :

Bologne 1-1 Torino : Svanberg (18e) pour Bologne ; Zaza (66e) pour le Torino

Genoa 3-0 Hellas Vérone : Sanabria (13e, 25e) , Romero (44e) pour le Genoa

Lecce 3-4 Parme : Barak (40e), Meccariello (45e), Lapadula (69e) pour Lecce ; Lucioni (csc, 11e), Caprari (24e), Cornelius (52e), Inglese (67e) pour Parme

Sassuolo 0-1 Udinese : Okaka (53e) pour l'Udines