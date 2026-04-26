OM : les banderoles incendiaires déployées par les supporters

Au terme d’une semaine particulièrement agitée, l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice en clôture de la 31e journée de Ligue 1. À l’occasion de ce 116e derby entre Marseillais et Niçois dans l’élite, le climat s’est rapidement tendu au Vélodrome. Déçus par les dernières performances de leur équipe, et notamment par la défaite à Lorient lors de la précédente journée (2-0), les supporters phocéens ont affiché leur mécontentement à travers plusieurs banderoles. « Ambition : LDC, 9 mois après dégoût : Conference League ou rien… », ont notamment écrit les Dodger’s, l’un des principaux groupes de supporters marseillais.

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La contestation ne s’est pas arrêtée là. « Des dirigeants sans ambition et qui fuient leurs responsabilités, des joueurs qui préfèrent abandonner plutôt que combattre. 26-27 : on ne sait pas où on va, mais on y va. Droit dans le mur !" » pouvait-on lire dans les tribunes, tandis que les South Winners ont durci le ton : « convoquez leurs agents. Demandez-leur des comptes. Faites valoir le respect. Ne les payez plus ou virez-les ». Un message fort, accompagné de sifflets à l’entrée des joueurs d’Habib Beye, preuve d’un climat assez électrique autour du club marseillais.