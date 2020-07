PL : Leicester explose totalement contre Bournemouth

En difficulté depuis quelques matches, Leicester pourrait sortir des places qualificatives en Ligue des Champions à l'issue de cette journée. Pourtant la lourde défaite de Chelsea contre Sheffield United hier (3-0) permettait à Leicester d'espérer remonter à la troisième place en cas de match nul ou victoire face au 19e Bournemouth. Et tout débutait bien avec un but de Jamie Vardy en début de rencontre (23e). Mais tout changeait peu après l'heure du jeu.

Junior Stanislas transformait un penalty (66e) et Dominic Solanke redonnait l'avantage aux Cherries (67e). Sur le second but de Bournemouth, le défenseur Çaglar Söyüncü recevait un carton rouge pour un geste d'humeur (67e). Dans la foulée, les Foxes s'écroulaient avec le but contre son camp de Jonathan Evans (83e) et celui du doublé de Dominic Solanke (87e). Avec cette victoire 4-1, Leicester reste quatrième, mais risque de glisser à la cinquième place selon le résultat du match entre Manchester United et Southampton demain. Bournemouth remonte à la 18e place et n'a plus que trois points de retard sur West Ham et Watford.