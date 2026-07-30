L’OM avance sur les départs de Rulli et De Lange, Guillaume Restes priorité au poste de gardien

À Marseille, l’heure est à la rigueur budgétaire. Après avoir vendu Mason Greenwood 39 M€ à Fenerbahçe (l’OM ne touchera que 23,4 M€ car Manchester United disposait de 40% sur une future revente), Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne (1,5 M€), et prêté Hamed Junior Traorè au Genoa (prêt payant de 2 M€), l’OM pourrait voir un autre élément quitter le club cet été : Geronimo Rulli. Ces dernières heures, Manchester City a manifesté un intérêt pour le portier argentin, comme révélé par Fabrizio Romano.

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Déjà passé par le club anglais en 2016, mais sans jamais y jouer, le gardien de 34 ans, également pisté par le Sporting, est ok à l’idée de devenir la nouvelle doublure de Gianluigi Donnarumma, alors que James Trafford est sur le point de rebondir du côté de Leeds United. Selon nos informations, l’OM a reçu une offre de Manchester City, et les deux clubs ne devraient pas avoir trop de mal à trouver un accord. Pour Marseille, l’enjeu est ailleurs : trouver le bon timing.

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L’OM ne veut pas perdre ses deux gardiens en même temps

Car selon nos informations, l’OM avance en parallèle sur le départ de Jeffrey De Lange, deuxième gardien du club, du côté de Twente (Pays-Bas). Vous l’aurez compris, le club phocéen aimerait donc s’épargner la perspective de perdre simultanément ses deux gardiens, sans en avoir trouvé un nouveau pour combler ces départs. L’OM souhaite donc gagner un peu de temps dans ce dossier. Les dirigeants marseillais aimeraient boucler d’autres départs en priorité, mais ont déjà planché sur l’identité du successeur de Geronimo Rulli.

Selon nos informations, le club a effectivement fait de Guillaume Restes l’une de ses pistes prioritaires à ce poste, même si d’autres profils sont aussi étudiés. L’international espoir tricolore (19 sélections), sous contrat jusqu’en 2028 avec Toulouse, est d’ailleurs emballé par l’idée de venir à Marseille. De nouveaux échanges ont eu lieu cette semaine à ce sujet. Aston Villa suit aussi le gardien de 21 ans, dans l’hypothèse où Emiliano Martinez rejoignait la Juventus cet été.