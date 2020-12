MU : Marcus Rashford dans les temps derrière Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo

Manchester United semblait bien parti face à Leicester mais après avoir mené deux fois au score, les Red Devils ont dû se contenter d'un match nul 2-2 lors de ce Boxing day. C'est Marcus Rashford qui a ouvert le score dans ce match, marquant au passage son 50e but avec son club formateur en championnat.

L'attaquant anglais est le 3e joueur le plus précoce de l'histoire de MU à atteindre cette barre symbolique. A 23 ans et 56 jours, il est devancé par deux immense légendes. Avant lui, Wayne Rooney à 22 ans et 157 jours et Cristiano Ronaldo à 22 ans et 341 jours ont réussi pareil exploit.