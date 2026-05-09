PSG : les mots dithyrambiques de Jérôme Rothen sur Luis Enrique

Après la qualification du Paris Saint-Germain pour une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, Jérôme Rothen s’est totalement enflammé au sujet de Luis Enrique dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien milieu parisien a salué le travail réalisé par l’Espagnol depuis son arrivée dans la capitale. « Je continue d’être admiratif de tout son travail depuis le premier jour où il est arrivé. Pour moi, il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG. Il a ce côté un peu arrogant. Nous les Parisiens, on est un peu comme ça, on se retrouve à travers un entraîneur comme lui ».

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Totalement conquis par l’ancien entraîneur du Barça, Rothen a ensuite multiplié les compliments après l’élimination du Bayern Munich. « Ce qu’il met en place sur le terrain, c’est plus que bluffant. Je suis amoureux de cet entraîneur ! C’est l’entraîneur génie qu’il fallait au Paris Saint-Germain », a lancé l’ancien ailier gauche. Avant de conclure avec une déclaration encore plus forte : « ce mec-là est incroyable et j’espère qu’ils vont le garder longtemps. Vous le voyez parler du PSG ? Il transpire le club ! J’en ai des frissons quand je le vois. J’aurais voulu avoir un mec comme ça comme entraîneur pendant mes six ans au PSG ». Le message est passé, et Luis Enrique devrait apprécier.