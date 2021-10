Le Real Madrid est tombé amoureux de la nouvelle merveille brésilienne à 100 M€ Matheus França

Repérer les talents en devenir avant les autres, le Real Madrid s'en est fait une spécialité ces dernières années sur le marché au Brésil. Les exemples récents Vinicius Jr (ex-Flamengo), Rodrygo (ex-Santos) et Reinier (ex-Flamengo) sont là pour le prouver. Juni Calafat, observateur merengue artisan de ces trois venues, a une nouvelle promesse brésilienne dans le viseur.

Selon As, l'œil de la Casa Blanca est intéressé par un certain Matheus França. Cet attaquant de 17 ans, qui peut évoluer à droite ou dans l'axe, commence à faire parler de lui au pays, grâce à ses exploits dans les équipes de jeunes de Flamengo cette saison : 13 buts en 16 matches avec les U17, 3 réalisations et 2 passes décisives en 10 apparitions avec les U20.

100 M€ !

D'autres écuries européennes sont également sur le coup, mais les Madrilènes comptent sur leur bonne relation avec le club carioca pour faciliter les éventuelles négociations. Mais cette fois encore, les discussions seront serrées. Le jeune homme, droitier, puissant et habile dans la zone de vérité, vient en effet de prolonger son contrat jusqu'en avril 2027 avec une clause libératoire qui risque d'en effrayer plus d'un : 100 M€ !

C'est tout simplement la plus grosse clause libératoire de l'histoire du club brésilien, preuve qu'il mise énormément sur le jeune talent. On l'imagine déjà devenir la plus grosse vente de l'histoire du Mengão devant Vinicius Jr et Lucas Paqueta, à savoir 35 M€. Le Real Madrid sait à quoi s'en tenir. À lui d'évaluer si le jeu en vaut la chandelle.