Le départ de Bamba Dieng à la Lazio a encore capoté

Le mercato de Bamba Dieng est fait de rebondissements et de montagnes russes. Après un transfert avorté en Turquie, auquel il avait renoncé en raison d’un changement de contexte dans les négociations, l’international sénégalais n’a pas non plus rejoint Nice. Le Gym avait pourtant relancé la piste menant à l’ancien Lorientais, qui aurait ainsi pu retrouver son ex-entraîneur Olivier Pantaloni.

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Ces dernières heures, il était finalement question d’un départ du côté de la Lazio Rome en Italie et la presse locale annonçait même une opération bouclée. Le joueur a bien passé sa visite médicale, mais d’après Sky Sport Italia, le deal a capoté derrière. «L’attaquant est arrivé mercredi 19 août au soir, mais après la première visite médicale, les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre l’aventure avec le joueur », écrit le média, qui parle d’une décision «quasi définitive».